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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

19.05.2020 10:44

Son güncelleme : 19.05.2020 10:44
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer  kazanarak 342 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 artarak 11.165 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.081 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 6.805 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,3 kazançla 4.514 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla  17.494 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 0,2 artışla 1,0940, sterlin/dolar paritesi yüzde  0,5 yükselişle 1,2250 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da hükümetler karantina tedbirlerini aşamalı olarak  kaldırmaya devam ederken, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı  çalışmasının klinik deneylerinden olumlu sonuç alındığı haberiyle pay  piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna'dan dün yapılan açıklamada,  üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği ve deneylerde  aşının insan vücudunda Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer  bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi.

Analistler Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların  gündeminde yer almayı sürdürdüğünü belirterek, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde  mayıs ayı ZEW Beklenti Anketi ve İngiltere'de işsizlik verilerinin takip  edileceğini bildirdi.




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