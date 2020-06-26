Avrupa borsaları yükselişle açıldı













AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 363 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 12.277 puanda seyrediyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 6.209 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 7.310 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kazançla 4.969 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.377 puan oldu.Euro/dolar paritesi 1,1210 ve sterlin/dolar paritesi 1,2410 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artmasına karşın ekonomi yönetimlerinin teşviklerinin devam edeceği beklentileriyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.