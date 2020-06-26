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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

26.06.2020 10:46

Son güncelleme : 26.06.2020 10:46
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer  kazanarak 363 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 12.277 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 6.209 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 7.310 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1 kazançla 4.969 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.377  puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1210 ve sterlin/dolar paritesi 1,2410  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya  ilişkin endişelerin artmasına karşın ekonomi yönetimlerinin teşviklerinin devam  edeceği beklentileriyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer  almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde ABD'de kişisel gelir ve  harcamalar verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın  konuşmasının takip edileceğini kaydetti.




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