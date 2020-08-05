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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

05.08.2020 10:59

Son güncelleme : 05.08.2020 10:59
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,60 artarak  365,57 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,60 yükselerek 12.679,78 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 artışla 6.088,76 puanda,  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 kazançla 4.933,64 puanda ve İtalya'da MIB 30  endeksi yüzde 1,30 primle 19.869,50 puanda seyrediyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,24 yükselişle 7.109,00 puan  seviyelerinde bulunuyor.

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında  hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump  yönetimi ile Demokratlar arasındaki görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi  Başkanı Nancy Pelosi'nin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etmesiyle  pay piyasalarında risk iştahı arttı.

Analistler,  ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde  açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin  takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı  ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini  koruduğunu söyledi.




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