Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
10.08.2020 10:49
Son güncelleme : 10.08.2020 10:49
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 yükselerek 365,62 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 12.731,40 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,29 artışla 7.037 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 kazançla 4.927,20 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 primle 19.654,50 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 artışla 6.087,60 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi de saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,12 azalışla 1.1772 seviyesinden işlem görüyor.
10:331.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.068
En Düşük
1.039
10:337,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0504
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3665
En Düşük
7,2423
10:338,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1141
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,7373
En Düşük
8,4817
10:33479,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,44
|Açılış
|: 479,58
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|136.660
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|PKENT
|788,40
|716.656
|% 9,99
|
|TKURU
|45,84
|102.177
|% 9,98
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|229.114
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,58
|602.833.048
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,92
|371.089.411
|% -2,04
|
|SASA
|12,97
|176.663.059
|% 4,01
|
|GARAN
|6,56
|153.588.149
|% -0,30
|
|BIMAS
|64,25
|106.253.146
|% 2,64
|
|EKGYO
|1,92
|371.089.411
|% -2,04
|
|ASELS
|17,58
|602.833.048
|% 4,71
|
|KRDMD
|2,62
|90.989.104
|% -1,50
|
|TSKB
|1,06
|33.221.885
|% -0,93
|
|ODAS
|2,19
|56.988.272
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5585
|9,6064
|% 0,76
|
|Frank
|7,9977
|8,0459
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9512
|1,9609
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-3,19
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,39
|28,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,04
|
|B. Petrol
|44,76
|44,76
|0,36
|