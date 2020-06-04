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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

04.06.2020 14:52

Son güncelleme : 04.06.2020 15:17
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı`nı (PEPP) 600 milyar euro artırarak toplam büyüklüğünü 1,35 trilyon euroya yükseltildi.



AA

ECB'den yapılan açıklamada,Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında,  faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat  faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit  bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, martta 750 milyar euro ile başlatılan Pandemi Acil Varlık  Alım Programı'nın 600 milyar euro artırılarak 1 trilyon 350 milyar euroya  çıkarıldığı belirtildi.

PEPP’nin Haziran 2021’in sonuna kadar devam edeceği ifade edilen  açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara  ödemeleri en azından 2022 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceğine  işaret edildi.




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