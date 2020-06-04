Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı`nı (PEPP) 600 milyar euro artırarak toplam büyüklüğünü 1,35 trilyon euroya yükseltildi.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
04.06.2020 14:52
Son güncelleme : 04.06.2020 15:17
AA
ECB'den yapılan açıklamada,Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.
Açıklamada, martta 750 milyar euro
ile başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın 600 milyar euro artırılarak 1 trilyon 350 milyar euroya çıkarıldığı belirtildi.
PEPP’nin Haziran 2021’in sonuna kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemeleri en azından 2022 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceğine işaret edildi.
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|MRSHL
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|31.119.226
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|CRDFA
|3,53
|18.208.369
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|SKTAS
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|12.447.699
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|MNDRS
|2,55
|206.913.894
|% 9,91
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|AVGYO
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|41.288.123
|% -10,00
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|GARAN
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|% -0,36
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|PETKM
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|555.243.910
|% 2,45
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|EKGYO
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|% 1,20
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|EKGYO
|1,68
|492.144.672
|% 1,20
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|PETKM
|3,76
|555.243.910
|% 2,45
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|TSKB
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|IHLGM
|1,40
|174.048.623
|% 2,94
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|TRGYO
|2,97
|357.905.593
|% 4,95
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|8,4462
|8,4886
|% -0,03
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|Frank
|7,0051
|7,0473
|% 0,32
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|Riyal
|1,7892
|1,7982
|% -0,01
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|Alış
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|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,12
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|Altın Gr.
|370
|370
|1,75
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|Cumhuriyet
|2.402
|2.431
|4,20
|
|Tam
|2.473
|2.501
|4,40
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,10
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|603
|611
|1,10
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|Gümüş.Ons
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|0,01
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|Gümüş Gr.
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|0,02
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|B. Petrol
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