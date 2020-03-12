Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yıl sonuna kadar ek geçici 120 milyar euroluk varlık alımı planladığını duyurdu.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
12.03.2020 16:39
Son güncelleme : 12.03.2020 16:44
AA
ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.
Açıklamada, ECB'nin Euro
Bölgesi finansal sistemine destek için geçici yeni uzun vadeli refinansman operasyonlarının (LTRO) sağlanacağı, bunların da koronavirüsün yayılmasından etkilenen KOBİ’ler için banka kredisi desteği vereceği belirtildi.
ECB, geçici net varlık alımlarıyla bu yıl sonuna kadar özel sektöre odaklanan 120 milyar euroluk net varlık alımını yapılacağını bildirirken bankalara geçici sermaye desteği sağlanacağına da vurgu yaptı.
Para piyasalarında gerilim veya bankacılık sisteminde likidite sıkıntısı yönünde kayda değer işaretler görülmediğine yer verilen açıklamada, net varlık alımlarının gerektiği sürece devam edeceği hatırlatıldı.
ECB Başkanı Christine Lagarde, TSİ 16.30'da bankanın faiz kararlarına ve teşviklerin genişletilmesine lişkin basın toplantısı düzenleyecek.
Piyasalar, Lagarde'nin basın toplantısında ek desteklere yönelik ipuçları arıyor.
Öte yandan bazı yatırımcılar 10 baz puanlık faiz indirimi beklerken, bankanın indirim yerine likidite desteği için teşvikleri artırması dikkati çekti.
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