Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avrupa’daki şirketlerin gelirlerindeki azalış nedeniyle kar paylarında kesintiye gitmesinin beklendiğini bildirdi.
`Avrupalı şirketler kar paylarında kesintiye gidebilir`
25.03.2020 09:49
Son güncelleme : 25.03.2020 09:49
AA
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Kıdemli Kredi Sorumlusu Richard Morawetz, “Corona virüs nedeniyle Avrupa gelirleri dikkate değer şekilde azalan pek çok şirket, gerekli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kar paylarında kesintiye gidebilir.” ifadelerini kullandı.
Morawetz, hava yolu şirketlerinin kredi notlarının düşürülmesi konusunda gözlem sürecinde olduklarını belirterek, kar payı kesintilerinin hava yolu ve deniz
yolu şirketlerinin zararlarının karşılanmasında destekleyici olabileceğini fakat yeterli olmayacağını kaydetti.
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En Düşük
332,41
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|1,84
|8.394.242
|% 0,00
|
|IZMDC
|8,78
|46.106
|% 0,00
|
|TUPRS
|73,85
|179.066.185
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,67
|216.004.498
|% 0,00
|
|ADNAC
|1,84
|8.394.242
|% 0,00
|
|IZMDC
|8,78
|46.106
|% 0,00
|
|TUPRS
|73,85
|179.066.185
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,67
|216.004.498
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 0,00
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 0,00
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 0,00
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 0,00
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6057
|7,6438
|% 1,13
|
|Frank
|6,5586
|6,5982
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7123
|1,7209
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|-10,96
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,01
|0,05
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|B. Petrol
|28,00
|28,00
|0,85
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