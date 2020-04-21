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BAE, 7 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

21.04.2020 14:13

Son güncelleme : 21.04.2020 14:28
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen petrol fiyatları dolayısıyla ortaya çıkan durumla mücadele etmek için 7 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.



AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 aşamada gerçekleştirilen tahvil  ihracına 6 kattan fazla talep geldi. İlk aşamada 5 yıl vadeli tahvil karşılığı 2 milyar dolarlık, ikinci  aşamada 10 yıl vadeli tahvil karşılığı 2 milyar dolarlık ve üçüncü aşamada da 30  yıl vadeli tahvil karşılığı 3 milyar dolarlık satış yapıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi'nde (KİK) en büyük devlet fonuna sahip olan  BAE, düşük petrol fiyatlarının üstesinden gelmeye çalışan Körfez ülkeleri içinde  Suudi Arabistan ve Katar'dan sonraki en büyük üçüncü tahvil satışını yapmış oldu.

Uluslararası Para Fonuna göre, KİK ülkelerinin ekonomisinin bu yıl  yüzde 2,7 küçülmesi bekleniyor.

Dünya genelinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik büyüme  beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ederken, küresel petrol  piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol  üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay  boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Ancak OPEC  adıyla bilinen gruba üye 23 ülkenin bu ay üretim  miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz  fazlasının yükselmesine ve petrol stoklarının artmasına yol açarken, stok  kapasitesi yetersizliği nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.




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