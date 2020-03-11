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BAE petrol üretim kapasitesini artıracak

11.03.2020 14:37

Son güncelleme : 11.03.2020 14:37
Birleşik Arap Emirlikleri, ham petrol üretim kapasitesini nisan ayından itibaren artıracağını duyurdu. Günlük üretimini 3 milyon varilden 4 milyon varile yükseltmeyi amaçlayan ülke, 5 milyon varil hedefi için de plan yapıyor.



AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milli petrol şirketi ADNOC'tan yapılan açıklamada, "Nisan ayından  itibaren günlük petrol üretimimizi 4 milyon varilin üzerine taşıyarak piyasaya  sunmaya hazırız. Ayrıca, planlanmış kapasite hedefimiz olan günlük 5 milyon varil  için de çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerine yer verildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) Petrol Piyasası Raporu'na  göre, BAE'nin günlük petrol üretimi ocakta 3,03 milyon varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretiminin nisan ayından itibaren 1 milyon  varil artması, planlanan kapasite hedefine ulaşılması durumunda 2 milyon varillik  artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Suudi Arabistan'dan bugün yapılan açıklamada da ülkenin ham petrol  üretim kapasitesinin günlük 1 milyon varil yükseltilmesi için milli petrol  şirketi Saudi Aramco'ya talimat verildiği bildirilmişti.

Böylece, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın  günlük ham petrol üretiminin 9,7 milyon varilden 13 milyon varile yükselmesi  olasılığı gündeme gelmişti.

BAE'nin de üyesi olduğu Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya  önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri kapsayan OPEC  grubu, 6  Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısında, petrol  üretimlerinde ek kesinti kararı alamamış, bunun ardından petrol fiyatlarında sert  düşüş olmuştu.

Hafta başında Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar  gerileyerek 12 Şubat 2016'dan sonraki en düşük seviyeyi görmüş, günlük yüzde  30'luk kayıp ise Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik  düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Petrol piyasasında "fiyat savaşlarının" başladığına dikkati çeken uzmanlar, ülkelerin petrol üretimlerini artırarak piyasa paylarını korumayı veya artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.





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