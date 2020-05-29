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Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi

29.05.2020 16:53

Son güncelleme : 29.05.2020 17:50
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020`yi pozitif büyüme performansıyla tamamlayacağımızı tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.



AA

Albayrak, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İlk çeyrekte milli gelirde yıllık bazda yüzde 4,5 artış kaydedildiğini belirten Albayrak, çeyreklik artışın ise yüzde 0,6 olarak gerçekleştiğini  kaydetti.

Albayrak, bu dönemde Türkiye'nin büyüme verileri açıklanan Avrupa  Birliği, G-20 ve OECD ülkeleri arasında "en güçlü büyüme performansı gösteren  ülke" olduğuna dikkati çekerek, "Bu veriler, ekonomideki güçlü toparlanmanın ilk  çeyrekte devam ettiğini ve özellikle yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına  karşı verilen mücadelenin her alanda yakaladığı başarıyı ortaya koymuştur."  değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ticarete ve tüm dünya ekonomisine darbe vuran salgının, mart  ayının ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığına  işaret eden Albayrak, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetleri döneminde, sağlık altyapısına yapılan güçlü  yatırımlar ve ekonomimizde devam eden yapısal dönüşüm sayesinde ülkemiz küresel  salgın dönemine hazırlıklı girmiş ve bu süreci çok başarılı yönetmiştir. Öncü  göstergeler, en kötünün geride kaldığına ve ekonomide toparlanmanın başladığına  işaret etmektedir.

Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse  ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemlerle Türkiye,  önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadan pozitif ayrışan ülke  olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında  gelecektir."

Albayrak, salgın sürecinde firmaları ve hane halkını desteklemeye,  istihdamı korumaya ve üretimi güçlendirmeye yönelik uygulamaya alınan tedbirlerin  toplam tutarının, ötelenen kredi ve faizler hariç 260 milyar lira seviyesini  aştığını aktararak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün çarpan etkisiyle 600  milyar lira seviyesine ulaştığı bilgisini paylaştı.

"POTANSİYELİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZE İNANCIMIZ TAM"

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tüketici ve yatırımcı güvenindeki  toparlanma, yurt içi finansal piyasalardaki istikrar, güçlü üretim kapasitesi ve  bu zor günlerden sonra hızlı toparlanma refleksine sahip ekonomiyle potansiyelin  gerçekleştirileceğine inandıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine  döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansıyla tamamlayacağımızı tahmin  ediyorum. Üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimizle reel sektörümüzü ve  sanayicimizi öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve  istihdamı artıracağız. Böylelikle para ve maliye politikalarının eş güdümüyle  sürdürülebilir cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize  inşallah eş zamanlı ulaşacağız."




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