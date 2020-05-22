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Bakan Albayrak: Durmaksızın çalışacağız

22.05.2020 14:46

Son güncelleme : 22.05.2020 15:32
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde de güçlü Türkiye`nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacaklarını bildirdi.



AA

Albayrak, Twitter hesabından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde  ulaşılan maddi tutara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazırlanan destek paketiyle esnafa, KOBİ'lere ve tüm vatandaşlara  kalkan olduklarını aktaran Albayrak, "Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin  güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız."  ifadesini kullandı.

VERİLEN DESTEKLERDE SON DURUM

Albayrak'ın paylaşımında paketin ulaştığı büyüklüğe ilişkin infografik  de yer aldı.

Buna göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin maddi tutarı 252  milyar liraya ulaşırken, bu kapsamda atılan adımların ekonomik büyüklüğü çarpan  etkisiyle 600 milyar lirayı aştı.

Toplam destek tutarının milli gelire oranı yüzde 11 olurken, maddi  destek tutarının milli gelire oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Atılan adımlarla 5,5 milyona yakın aileye 1000 liralık nakdi yardım  gerçekleştirildi. Yaklaşık 66 milyar lira tutarında prim ve muhtasar gibi  ödemeler ötelendi.

4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği  sağlandı. Geliri 5 bin liranın altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar  lira bireysel ihtiyaç desteği verildi.

1,1 milyon esnafa 25 milyar liraya yakın esnaf destek finansmanı  ödendi. 180 bin 933 işletmeye 145,6 milyar lira işe devam finansmanı sağlandı.




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