Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde de güçlü Türkiye`nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacaklarını bildirdi.
Bakan Albayrak: Durmaksızın çalışacağız
22.05.2020 14:46
Son güncelleme : 22.05.2020 15:32
AA
Albayrak, Twitter hesabından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde ulaşılan maddi tutara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hazırlanan destek paketiyle esnafa, KOBİ'lere ve tüm vatandaşlara kalkan olduklarını aktaran Albayrak, "Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." ifadesini kullandı.
VERİLEN DESTEKLERDE SON DURUM
Albayrak'ın paylaşımında paketin ulaştığı büyüklüğe ilişkin infografik de yer aldı.
Buna göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin maddi tutarı 252 milyar liraya ulaşırken, bu kapsamda atılan adımların ekonomik büyüklüğü çarpan etkisiyle 600 milyar lirayı aştı.
Toplam destek tutarının milli gelire oranı yüzde 11 olurken, maddi destek tutarının milli gelire oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.
Atılan adımlarla 5,5 milyona yakın aileye 1000 liralık nakdi yardım gerçekleştirildi. Yaklaşık 66 milyar lira
tutarında prim ve muhtasar gibi ödemeler ötelendi.
4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı. Geliri 5 bin liranın altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar lira bireysel ihtiyaç desteği verildi.
1,1 milyon esnafa 25 milyar liraya yakın esnaf destek finansmanı ödendi. 180 bin 933 işletmeye 145,6 milyar lira işe devam finansmanı sağlandı.
15:17103.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 582,27
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.300
En Düşük
102.014
15:176,8114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
15:177,4236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
15:17379,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,36
|Açılış
|: 379,55
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|KSTUR
|36,26
|42.201
|% 6,65
|
|RALYH
|14,00
|1.511.148
|% 6,38
|
|ISBIR
|800,00
|268.800
|% 5,29
|
|YBTAS
|8.399,40
|194.669
|% 4,99
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|TKURU
|18,78
|966.779
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|34.533.595
|% -9,95
|
|IZTAR
|5,45
|2.705.715
|% -9,92
|
|PGSUS
|53,75
|163.493.891
|% 1,13
|
|IHLGM
|1,21
|63.922.508
|% 0,83
|
|SOKM
|11,75
|56.347.487
|% -0,17
|
|PAPIL
|17,42
|52.288.640
|% 1,57
|
|MPARK
|16,39
|50.854.165
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,21
|63.922.508
|% 0,83
|
|ODAS
|1,87
|44.562.436
|% 0,54
|
|KRGYO
|2,99
|42.685.349
|% 2,05
|
|BNTAS
|3,23
|24.403.923
|% -1,52
|
|KUYAS
|1,69
|10.916.400
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2612
|8,3027
|% -0,18
|
|Frank
|6,9795
|7,0216
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8061
|1,8152
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,47
|
|Altın Gr.
|378
|378
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.480
|5,40
|
|Tam
|2.517
|2.544
|5,50
|
|Yarım
|1.229
|1.244
|2,70
|
|Çeyrek
|614
|622
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,55
|34,55
|-1,52
|