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Bakan Albayrak yeni finansman paketlerini değerlendirdi

02.06.2020 11:47

Son güncelleme : 02.06.2020 12:04
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiklerini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın ortak açıklamasıyla duyurulan yeni finansman paketlerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte  hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan  taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri  milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.




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