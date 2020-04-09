Bakan Albayrak`tan `enerjide dışa bağımlılık bitecek` mesajı













AA

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi.Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğuna işaret eden Albayrak, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Albayrak, paylaşımında Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görselere de yer verdi.