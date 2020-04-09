Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğunu belirterek, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak`tan `enerjide dışa bağımlılık bitecek` mesajı
09.04.2020 17:28
Son güncelleme : 09.04.2020 18:11
AA
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi.
Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğuna işaret eden Albayrak, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, paylaşımında Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görselere de yer verdi.
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