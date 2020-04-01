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Bakan Albayrak`tan gündeme ilişkin değerlendirme

01.04.2020 17:01

Son güncelleme : 01.04.2020 17:27
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde firmalara, işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneği`ne başvurmaları çağrısında bulunarak, "Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım" dedi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videoyla, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bütün dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çeken  Albayrak, "Bu öyle bir mücadele ki sadece salgınla değil, salgının neden olduğu  ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunla da mücadele ediyor ve çözüm yolu aranıyor.  Tüm dünya belki de tarihte bu boyutta ilk kez ortak bir 'düşmana' karşı aynı  endişeyi, aynı sorunları yaşıyor." diye konuştu.

Albayrak, ülke olarak, bu hastalıktan en erken ve en az hasarla  kurtulmak için büyük bir çaba harcandığına işaret ederek, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Öncelikle şunu söylemek isterim ki vatandaşlarımızın sağlığı bizim  için her şeyin üstündedir. Bu kapsamda ilk günden itibaren Sağlık Bakanımızla  bire bir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri anbean veriyoruz. Virüsün dünya  kamuoyunun gündemine geldiği ilk günden bu yana ortaya konulan yakın takip ve  erken önlemlerle bu virüsün ülkemize girişini mümkün olduğunca geciktirdik. Hep  birlikte ortaya koyacağımız birliktelik ve mücadele ile ülkemizi bu salgından  kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri  milletimizin, sizlerin emrine sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz."

Bu mücadele esnasında bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce  gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kalındığını belirten  Albayrak, "Vatandaşlarımız, devlet ile milletin bu badirenin üstesinden gelmek  için ortaya koyduğu tarihi dayanışmaya destek sunma noktasında birçok farklı  sivil toplum kuruluşu çatısı altında yardım kampanyaları başlattı. Nihayetinde  Cumhurbaşkanımız, milletimizin bu dayanışma iradesine en güçlü desteği vermek,  insanımızın arzu ettiği bu dayanışmaya ön ayak olmak için 'Biz Bize Yeteriz  Türkiyem' kampanyasını başlattı. Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma  endişesi ile alınan güvenlik önlemlerini konuşurken, biz Türk milleti hayırda  yarışmayı tercih ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, "Türkiye'nin Allah'ın izniyle bu salgından ve badireden çok  daha güçlenerek çıkacağına" işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşte o güne kadar da tek bir gayemiz var. Salgınla da salgının neden  olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hastalarımız var,  kayıplarımız var. Her akşam salgınla ilgili paylaşılan vaka ve ölüm verileri asla  bir sayıdan ibaret olamaz. Her biri bir eş, bir anne, bir baba, bir kardeş. Her  bir kaybımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu salgın hepimizi,  sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün ön  yargılardan, bütün fikri duvarlardan sıyrılarak mücadele edilebiliriz.  Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız."

Hiçbir vatandaşın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacaklarını  vurgulayan Albayrak, "Azami sağlık hassasiyeti önceliği ile üretimimizi  sürdüreceğiz. İşini, gelirlerini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını  ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız. Türkiye olarak yakın dönemde  hayata geçirdiğimiz adımlar ve yatırımlar neticesinde hamdolsun bu sürece iyi bir  durumda girdik. Bu salgın, ekonomide tarihi kur saldırıları ile aynı anda  enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Sağlam  finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık  altyapımız ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız." diye konuştu.

"ÜRETİM ALTYAPIMIZI AYAKTA TUTACAĞIZ"

Albayrak, salgın tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide de  yepyeni bir dönemin başlayacağına dikkati çekerek, "İşte o güne kadar işsizlikle  mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızı fert fert, birey birey güçlü tutacağız,  üretim altyapımızı ayakta tutacağız. Sanayimizi canlı tutacağız." ifadesini  kullandı.

Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı yol haritası çerçevesinde  öncelikli adımları hızlıca attıklarını belirterek, ilk günden itibaren, sürecin  dinamik bir süreç olduğunu ve gerekli tüm adımların atılacağını ifade ettiklerine  dikkati çekti.

Şu anda vatandaşlardan, esnaftan, iş insanlarından gelen taleplere  yoğunlaştıklarını aktaran Albayrak, "Adımlarımızı süreçten en çok etkilenen  vatandaşlarımızdan ve özellikle esnafımızdan başlayarak tüm sektörleri, meslek  gruplarını içine alacak şekilde planladık. Yol haritamızda önceliğimiz  'Vatandaşlarımızın gelirlerinin korunması ve kayıplarının telafi edilmesi' oldu."  diye konuştu.

Bu süreçte getirdikleri tedbir ve desteklerle ilgili bilgileri  hatırlatan Albayrak, en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardıklarını, dar  gelirli 2 milyon aileye bin lira nakdi yardım kararı aldıklarını, bu yardımların  kapsamı ve nakdi yardım miktarını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini,  geliri 5000 lira altında olan tüm vatandaşlara uygun ödemelerle ihtiyaç desteği  paketini devreye aldıklarını anımsattı.

"KÜÇÜK ESNAFIMIZ ENDİŞE ETMESİN"

Albayrak, bu sürecin en fazla etkilediği kesimin başında esnafın ve  yanında çalışan vatandaşların geldiğine işaret ederek, "Mahallemizdeki,  semtimizdeki küçük esnafımız endişe etmesin. Hükümetimiz, devletimiz onların  yanında." ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde 1,9 milyon esnafı mücbir sebep kapsamına aldıklarına  işaret eden Albayrak, masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK  ödemelerinin tamamını ertelediklerine dikkati çekti.

Albayrak, Kovid-19 sebebiyle kapanan veya faaliyetleri yavaşlayan  firmaların çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğinin altını  çizerek şöyle konuştu:

"Burada şunu vurgulamak isterim. Firmalarımız lütfen, işçi çıkarmak ya  da çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneğine başvursun.  Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım. Vergiler, kamu  ödemeleri, banka ödemeleri ve çalışan maaşları konularının tamamında bu rahatlığı  sağladıktan sonra esnafımızın nakit ihtiyacı için de Halkbank aracılığı ile 25  bin liralık Hazine destekli, oldukça düşük maliyetli finansmanı devreye aldık.   Şunu net vurgulamak isterim. Esnafımızdan bu kapsamda sadece Türkiye Cumhuriyeti  kimlik numaraları ve oda kaydı dışında hiçbir belge istemiyoruz. Tek imzayla tüm  başvurularını yapabilirler."

"450 MİLYAR LİRAYA ULAŞABİLECEK BİR LİKİDİTE GÜCÜ"

Bunun yanında KOBİ’lerin de bu süreçten etkilendiğine dikkati çeken  Albayrak, KOBİ’lerin de yine maliyetlerini düşürmek için süreçten etkilenen  sektörler noktasında mücbir sebep kapsamına aldıklarını hatırlattı.

Albayrak, asgari ücret desteğine devam ettiklerini vurgulayarak,  şunları kaydetti:

"Nakdi ihtiyaçları için kamu bankalarımız aracılığıyla Hazine destekli  KGF garantili 'İş’e Devam Desteği'ni devreye aldık. 25 milyar lira Hazine  Kefaleti ile yaklaşık 450 milyar liraya ulaşabilecek bir likidite gücüyle tüm  KOBİ’lerimizin destekçisi olacak bu paket de devrede. Esnafımız gibi,  KOBİ’lerimizin de kredi ödemelerini erteledik. Alacak sigortasının kapsamını  genişleterek devrim niteliğinde tüm KOBİ’lerimizin bu süreçte ticaretlerindeki  alacaklarını garanti altına aldık. KOBİ’lerimizden de çalışanlarının maaşlarının  büyük kısmını devletimizin karşılaması için Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmalarını  rica ediyorum."

"GÜN SİYASET ÜSTÜ BİR GÜNDÜR"

Bakan Albayrak, hem sanayici hem de KOBİ’lerin durumlarını,  taleplerini titizlikle takip ettiklerini belirterek, "Türkiye olarak tarihin her  anında dayanışma ile kenetlenerek nice zaferlere imza attık. Allah'ın izniyle bu  badirenin de üstesinden geleceğiz. İstismar ve provokasyon her dönem olduğu gibi  bu dönemde de oluyor, şahit oluyoruz. Milletimiz böyle zor zamanlarda bu kötü  niyetli girişimleri boşa çıkaracak ferasete ve basirete sahip. Gün siyaset üstü  bir gündür. Gün, ülke olarak birlik günü. Devletimizin hazinesi de imkanları da  sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir." diye  konuştu.

Her ülkenin hem salgınla hem de ekonomik etkileriyle kendi yapısına  uygun stratejilerle mücadele ettiğini belirten Albayrak, hükümet olarak tüm  imkanlarını, B-C planlarını sürece göre kurgulamaya devam ettiklerini, buna  yönelik adımlarını attıklarını ve atacaklarını belirtti.

Albayrak, gerek İşsizlik Fonunun sağlam bilançosu, gerek ekonomi  yönetimindeki kurumların ellerindeki araçların sürecin uzaması durumuna karşı da  güçlü duruşun sürmesi için önemli bir destek sağlayacağını ifade ederek,  "Devlet-millet dayanışmasıyla, ekonomideki tüm imkanlarımızla, sosyal yardımlaşma  kampanyamızla ve vatandaşımızın en az iş ya da gelir kaybıyla bu günleri de  geride bırakacağız." dedi.





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