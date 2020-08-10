Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi`ndeki yükselişe ilişkin, "Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak`tan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi değerlendirmesi
10.08.2020 13:12
Son güncelleme : 10.08.2020 13:12
AA
Albayrak, Twitter hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.056
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|Önceki Kapanış
|: 1.061
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En Düşük
1.039
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|: 478,92
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|Önceki Kapanış
|: 477,15
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481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|216.327
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.517.440
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|586.096
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,68
|1.379.500.273
|% 5,30
|
|EKGYO
|1,94
|864.052.276
|% -1,02
|
|GARAN
|6,61
|455.736.768
|% 0,46
|
|KARSN
|2,92
|413.744.623
|% 7,75
|
|SISE
|5,97
|314.854.479
|% -1,00
|
|EKGYO
|1,94
|864.052.276
|% -1,02
|
|KARSN
|2,92
|413.744.623
|% 7,75
|
|KRDMD
|2,67
|238.447.799
|% 0,38
|
|ASELS
|17,68
|1.379.500.273
|% 5,30
|
|ODAS
|2,25
|158.405.640
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5441
|9,5920
|% 0,61
|
|Frank
|7,9675
|8,0155
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9489
|1,9587
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.033
|-2,55
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.194
|3.276
|-23,38
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|-11,31
|
|Çeyrek
|774
|792
|-5,65
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,37
|0,04
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|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,03
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|B. Petrol
|44,84
|44,84
|0,44
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