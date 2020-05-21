Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi. Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" dedi.
Bakan Albayrak`tan önemli açıklama
21.05.2020 15:16
Son güncelleme : 21.05.2020 15:51
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabında yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:
"Durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini eklemenin gururunu yaşıyoruz bugün. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."
15:35102.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 354,97
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:356,8013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:357,4854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
15:35380,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,33
|Açılış
|: 380,37
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|DARDL
|9,83
|2.744.036
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,91
|309.907.176
|% -12,70
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.416.006
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.219.077
|% -9,98
|
|THYAO
|11,09
|765.519.461
|% 1,93
|
|GARAN
|7,63
|756.214.893
|% -1,04
|
|ASELS
|29,52
|739.945.651
|% -0,27
|
|GUSGR
|3,29
|545.335.709
|% -0,60
|
|AVOD
|3,18
|340.223.996
|% 6,71
|
|EKGYO
|1,37
|257.203.607
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,29
|545.335.709
|% -0,60
|
|KRDMD
|2,48
|323.555.709
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,19
|154.491.214
|% 0,00
|
|AVOD
|3,18
|340.223.996
|% 6,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2924
|8,3340
|% 0,07
|
|Frank
|7,0041
|7,0463
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8052
|1,8143
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-8,08
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.488
|-14,70
|
|Tam
|2.528
|2.553
|-15,10
|
|Yarım
|1.234
|1.248
|-7,40
|
|Çeyrek
|617
|624
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,51
|36,51
|0,76
|