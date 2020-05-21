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Bakan Albayrak`tan önemli açıklama

21.05.2020 15:16

Son güncelleme : 21.05.2020 15:51
Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi. Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" dedi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabında yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini eklemenin gururunu yaşıyoruz bugün. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."




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