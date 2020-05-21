Bakan Albayrak`tan önemli açıklama













AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabında yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:"Durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini eklemenin gururunu yaşıyoruz bugün. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."