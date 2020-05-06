Bakan Albayrak`tan önemli açıklamalar















Bakan Albayrak konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:"İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak, ihracatçılarımızı destekliyoruz.Salgın kontrol altında veriler bunu gösteriyor, bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz.Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir. Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çevirebiliyor.TCMB’nin brüt ya da net rezerv hedefi yok. Türkiye’nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede. Swap görüşmeleri devam ediyor birden fazla anlaşma olabilir."