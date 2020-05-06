Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı. Albayrak "G20 ve serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkelerle swap görüşmesi yapıyoruz. Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir. IMF ile swap gündemde değil." dedi.
Bakan Albayrak`tan önemli açıklamalar
06.05.2020 17:15
Son güncelleme : 06.05.2020 17:50
Bakan Albayrak konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak, ihracatçılarımızı destekliyoruz.
Salgın kontrol altında veriler bunu gösteriyor, bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz.
Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir. Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çevirebiliyor.
TCMB’nin brüt ya da net rezerv hedefi yok. Türkiye’nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede. Swap görüşmeleri devam ediyor birden fazla anlaşma olabilir."
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|KUTPO
|13,20
|6.769.483
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|ALKA
|7,81
|16.706.893
|% 10,00
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|RODRG
|2,20
|634.858
|% 10,00
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|POLTK
|121,00
|205.382
|% 10,00
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|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
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|PETUN
|20,12
|324.660.002
|% -9,94
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|ULUUN
|9,27
|318.485.457
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|DEVA
|14,57
|52.779.556
|% -9,11
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|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
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|MAALT
|75,65
|24.244.038
|% -7,80
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|KRDMD
|2,48
|941.307.108
|% 9,73
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|GARAN
|8,09
|604.861.314
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,48
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|% -4,36
|
|GUSGR
|3,23
|516.765.782
|% 8,75
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|KOZAA
|12,49
|493.873.281
|% 4,78
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|KRDMD
|2,48
|941.307.108
|% 9,73
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|GUSGR
|3,23
|516.765.782
|% 8,75
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|KARSN
|1,89
|269.559.655
|% 9,25
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|GSRAY
|2,60
|365.868.492
|% -2,26
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|YKBNK
|2,10
|257.492.901
|% 1,45
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,8540
|8,8984
|% 0,87
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|Frank
|7,3413
|7,3855
|% 1,27
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|Riyal
|1,9086
|1,9182
|% 1,52
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-14,98
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|Altın Gr.
|390
|391
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.550
|10,10
|
|Tam
|2.571
|2.617
|14,40
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|Yarım
|1.255
|1.279
|7,00
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|Çeyrek
|626
|640
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,01
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|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
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|B. Petrol
|30,05
|30,05
|-0,92
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