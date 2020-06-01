Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını bildirdi.
Bakan Albayrak`tan yeni finansman paketi değerlendirmesi
01.06.2020 12:53
Son güncelleme : 01.06.2020 12:53
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın devreye aldığı yeni kredi paketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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