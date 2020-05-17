GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Pekcan duyurdu! 1 Haziran`da başlıyor

17.05.2020 10:56

Son güncelleme : 17.05.2020 10:56
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen fuar organizasyonlarının hayata geçirilmesi için düzenlenen sanal fuarlara 1-3 Haziran`da ayakkabı ve saraciye fuarı "Shoedexpo" ile başlayacaklarını, 22-26 Haziran`daki "Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı"nı da yerli ve milli yazılımın katkısıyla yapacaklarını söyledi.



AA

Ticaret Bakanlığı, salgın sürecinde ertelenen ya da iptal edilen   fuarları sanal ortama taşıyor.  Bu kapsamda 1-3 Haziran tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı  "Shoedexpo" ile başlayacak sanal fuar organizasyonu, 22-26 Haziran tarihlerinde  yerli ve milli yazılımın katkılarıyla  gerçekleştirilen "Agrivirtual-Sanal Tarım  Makineleri Fuarı" ile devam edecek.

Bakan Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi  altına alan salgın sebebiyle iş dünyasının hareket ve temas imkanlarının küresel  ölçekte  kısıtlandığını, ticaret fuarlarının da ertelendiğini ya da iptal  edildiğini söyledi.

Bu süreçte dijital pazarlama yöntemlerinin ve sanal ticaret  platformlarının daha önemli hale geldiğini dile getiren Pekcan, Ticaret Bakanlığı  olarak bu gelişmelerin dışında kalmadan, ihracatçı birlikleriyle koordinasyon  halinde başarıyla gerçekleştirmeye devam ettikleri sanal ticaret heyetleri  organizasyonlarının ardından sanal fuar çalışmalarını da başlattıklarını  bildirdi.

Pekcan, sanal fuarlarla katılımcı firmaların ve ürünlerinin  tanıtımının, bu firmalar ve alıcılar arasında online seminer ve ikili görüşmeler  ile panel gibi ticareti geliştirmeye yönelik tüm faaliyetlerin, 7 gün 24 saat  esasıyla dijital platforma taşınacağını belirterek, şunları kaydetti.

"Sanal fuarlarımıza 1-3 Haziran tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı  'Shoedexpo' ile başlıyoruz. Dijital pazarlama yöntemlerinden sanal ticaret  fuarlarını firmalarımıza tanıtmak ve firmalarımızın bu platformlarda küresel  rakiplerinden önce yer almasını sağlamak amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda  Ege İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği düzenlenecek bu fuarda 30 katılımcı  firmamızla yurt dışındaki 250 profesyonel alıcıyı buluşturacağız. Firmalarımız,  fuarda  sonbahar-kış sezonu için hazırlanmış koleksiyonlarını dijital platformda  dünya ile buluşturacak ve küresel alıcı firmalarla web üzerinden online ikili iş  görüşmeler gerçekleştirecek."

Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı

Pekcan, 22-26 Haziran tarihlerinde Bakanlığın koordinasyonu, Orta  Anadolu İhracatçı Birliklerinin organizasyonu ve Selçuk Üniversitesinin iş  birliğinde "Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı"nın da düzenleneceğini ifade  ederek, şunları söyledi:

"Yerli ve milli yazılım katkısıyla hazırlanan bu fuarla ziyaretçilere  fuar alanını 3 boyutlu gezme imkanı sağlanmasının yanı sıra firmaların  ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşmelerine imkan tanınacak.  Bunun yanı sıra 4 dilde çeviri hizmeti verilecek fuarda 100'ün üzerinde tarım  makineleri ihracatçımızı, 300'den fazla küresel alıcıyla buluşturacağız."

"Sanal fuarların desteklenmesi için çalışma başlattık"

''Ticaret Bakanlığı ihracata yönelik devlet desteklerine sanal ticaret  heyetleri ve sanal fuarları da eklemek için çalışma başlattı'' bilgisini veren  Pekcan, "Salgının sosyal izolasyonu mecbur kıldığı bu günlerde ticareti  geliştirmemizdeki engelleri firmalarımızla iş birliği içinde bu kez dijital  platformlarla aşacağız.  Bakanlığımız bu gibi çalışmalarda öncü rolünü tüm  hızıyla sürdürmeye, ihracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırmaya devam  edecektir." değerlendirmesinde bulundu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0599.768
Değişim :  0,58% |  575,12
Açılış :  99.678  
Önceki Kapanış :  99.193  
En Yüksek
100.813 En Düşük
99.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUHCM 12,32 2.344.422 % 10,00  
MIPAZ 3,63 68.473.145 % 10,00  
GSDDE 2,97 9.479.734 % 10,00  
ISBIR 740,60 440.148 % 10,00  
CMBTN 78,65 14.104.594 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3303 8,3721 % -1,28  
Frank 7,0721 7,1147 % -0,16  
Riyal 1,8316 1,8408 % -0,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.743 11,17  
Altın Gr. 387 387 1,87  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.564 2.600 15,10  
Yarım 1.251 1.271 7,40  
Çeyrek 626 636 3,70  
Gümüş.Ons 16,60 16,62 0,75  
Gümüş Gr. 3,69 3,70 0,16  
B. Petrol 32,87 32,87 1,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru