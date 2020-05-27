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Bakan Pekcan duyurdu! Destek kapsamına alınıyor

27.05.2020 10:01

Son güncelleme : 27.05.2020 10:11
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Resmi Gazete`de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz" dedi.



DHA

Bakan Pekcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs pandemisi ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiği ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini belirtti.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz. Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini  2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri  de yüzde 50 oranında desteklenecek."

Bakan Pekcan, bakanlıkça firmaların yeni ticaret dinamiklerine uyumlu olarak, dijitalleşme süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaya ve yurt dışı pazarlara giriş faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini de kaydetti.




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