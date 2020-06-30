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Bakan Pekcan Macar girişimcileri yatırıma davet etti

30.06.2020 14:44

Son güncelleme : 30.06.2020 14:44
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.



AA

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Türkiye’ye  gelen Szijjarto ile yaklaşık bir saat süren heyetlerarası toplantıda, iki ülke  arasındaki ticari ilişkiler, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri, transit  geçişler, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik  ithalatına ilişkin korunma önlemleri ele alındı.

Pekcan, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ticaret hacminin 2019  yılında 2,7 milyar doları bulduğunu, ülkeler arasındaki ticaret potansiyelinin bu  rakamın çok daha üzerinde olduğunu belirterek, iki ülke Cumhurbaşkanları  tarafından ortaya konulan 6 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine dengeli  bir şekilde ulaşabilmek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini  vurguladı.

"Türkiye ile Macaristan arasında otomotiv, yan sanayi, turizm,  finansal hizmetler, sağlık, yenilenebilir enerji, müteahhitlik ve danışmanlık  sektörlerinde büyük bir iş birliği ve yatırım fırsatları'' olduğuna dikkati çeken  Pekcan, Macar girişimcileri  Türkiye’de yatırıma davet etti.

Macaristan'daki Türk müteahhitlerin bugüne kadar 648,5 milyon dolarlık   22 proje üstlendiğini ifade eden Pekcan, Türk ve Macar şirketlerin  üçüncü  pazarlarda, özellikle Afrika'da birlikte çalışabileceğini söyledi.

Transit geçişlerle ilgili olarak da ulaşımın, ticari ve ekonomik  ilişkilerin geliştirilmesinde hayati bir bileşeni olduğuna işaret eden Pekcan, bu  kapsamda her türlü geçiş belgesinin kaldırılmasını ya da mevcut kotaların iki  katına çıkarılmasını talep etti.

Pekcan, Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda Macaristan’ın  desteğinin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurguladı.

AB’nin çelik ithalatına ilişkin korunma önlemlerine de değinen Pekcan,  bu önlemlerin AB ile Türkiye arasındaki  kömür ve çelik ürünlerine ilişkin  serbest ticaret anlaşmasına ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı  olduğunu aktardı.

İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. oturumunun geçen  yıl Budapeşte'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Pekcan, KEK mekanizmasının  sorunsuz çalıştığını, alt komitelerin yapıcı ve somut çalışmalarına devam  ettiğini, 2020 yılının son çeyreğinde, KEK'in 7. Oturumu’nun Türkiye'de  yapılmasının ve ikili ekonomik ilişkilerdeki tüm gelişmeleri gözden geçirmenin  çok faydalı olacağını kaydetti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Konuk Bakan Szijjarto ise yeni tip corona virüs (Kovid-19) sürecinde  Türkiye’nin, Macaristan’a özellikle koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme tedarikinde  sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti ve iki ülke arasındaki Kovid-19  sürecindeki iş birliğinin, bu süreç sonrasında da aynı ivmeyle sürdürülmesinin  önemli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 6 milyar dolar hedefi  çerçevesinde geliştirilmesinin önemine işaret eden Szijjarto, AB’deki tüm  muhataplarını da Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda  teşvik  ettiklerini söyledi.

Türk ve Macar şirketlerinin başta Afrika olmak üzere 3. ülkelerdeki iş  birliklerinin başarıyla devam ettiğini dile getiren Szijjarto, Türkiye-Macaristan  ortaklığını geliştirmek için düzenlenen Go-Afrika seminerlerinin tekrar  yapılmasını  desteklediklerini ifade etti.

Szijjarto, Gümrük Birliğinin mevcut halinden çok daha ileriye  götürülmesi gerektiği görüşünü paylaştıklarını belirtti.

Macar Eximbank’ın 100 milyon dolarlık kredi limitini serbest  bıraktığına işaret eden Szijjarto, bu sayede Türk şirketlerle ortak projeler  yapılmasının da önünün açıldığını söyledi.

Szijjarto,  transit geçişlerinin kolaylaştırılması için de UND ile  önemli mesafe katettiklerini belirterek, pandemi nedeniyle ertelenen  ulaştırma  sektörü komitesinin yakın zamanda yapılacağını, mevcut sorunların burada  çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.




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