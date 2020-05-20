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Bakan Pekcan `Turquality` desteklerindeki yenilikleri açıkladı

20.05.2020 12:52

Son güncelleme : 20.05.2020 12:52
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hizmet sektörlerine yönelik "Turquality Destek Programı"ndaki markaların "hedef pazar" esasına dayalı bir sistemle desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5`er yıl desteklenecek. Kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak" ifadelerini kullandı.



AA

"Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı  olarak konuya ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Turquality Destek Programı'na yönelik yeniliklere dikkati çeken  Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlığımız tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan  programdaki markaların 'hedef pazar' esasına dayalı bir sistemle  desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Resmi Gazete'de bugün  yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni  girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek. Kurumsal  altyapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak."

Bu desteklerin cari işlemler dengesine etkisine de değinen Pekcan,  "Hayata geçirilen bu yeni destek sistemi, markalarımızın daha fazla sayıda  pazarda varlık göstererek bu pazarlarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak. Bu  sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, hizmet  sektörlerinin cari işlemler dengesine olan katkısı olumlu yönde devam edecek."  ifadelerini kullandı.

YARARLANICILARA BİRÇOK GİDERDE YÜZDE 50 DESTEK

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan "Döviz Kazandırıcı Hizmet  Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar" ile Türk markalarının yeni  girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5 yıl desteklenmesi, kurumsal  altyapının geliştirilmesine yönelik desteklerden ise hedef pazarlardan bağımsız  olarak destek programına girdikleri tarihten sonraki ilk 5 yıl süresince  faydalanabilmeleri mümkün kılınırken, birçok giderlerinin karşılanmasına da katkı  verilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda, Turquality Destek Programı'na alınan yararlanıcıların,  hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ürün ve  hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve  korunmasına ilişkin giderleri, pazara girişte avantaj sağlayan  belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık, belgelendirme giderleri,  şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 aşçı/şef,  yazılımcı, mühendis ve sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik  giderleri, hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere  ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları,  açtıkları aynı anda azami 50 mağaza/lokanta/kafeye ilişkin kira, depo için ardiye  gideri, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal  araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık gibi birçok giderler  yüzde 50 oranında desteklenecek.




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