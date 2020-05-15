Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde Türk Eximbank`ın 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etttiğini bildirdi.
Bakan Pekcan`dan Eximbank açıklaması
15.05.2020 12:53
Son güncelleme : 15.05.2020 12:53
AA
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti." bilgisini verdi, bu gelişmenin, uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini gösterdiğini belirtti.
İhracatçıların finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dileyen Pekcan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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