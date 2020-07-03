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Bakan Pekcan`dan ihracatçı firmalara iki müjde

03.07.2020 11:25

Son güncelleme : 03.07.2020 11:44
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın firmaların yurt dışından iş almalarını kolaylaştıracak ve ihracatçıların nakit akışlarını rahatlatacak iki yeni programını devreye aldıklarını açıkladı.



AA

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, daha önce olduğu gibi  yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde de ihracatçılara destek  olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Pekcan, pandemi sürecinde Eximbank’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi  ile de uyumlu olarak finansman mekanizmalarında pek çok esneklik ve kolaylık  sağladığına işaret ederek, ihracatçılara kredi geri ödemelerinde 6 aya kadar  vadelerin uzatıldığını ihracat taahhüt kapatma sürelerinin de 2 yıldan 3 yıla  çıkarıldığını hatırlattı.

Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde Merkez Bankası tarafından  Eximbank'a 20 milyar lira reeskont kredisi kaynağı aktarıldığını anlatan Pekcan,   bu kaynağı Kredi Garanti Fonu teminatıyla da istihdamı koruyucu taahhütte bulunan  ve talep daralması sonucu stok maliyeti olan firmalara yönlendirdiklerini  söyledi.

Pekcan, markalaşma konusunda da desteklere devam ettiklerine dikkati  çekerek, marka kredisinde 2 yıl geri ödemesiz dönemle beraber azami vadeyi 10  yıla çıkardıklarını, maliyetleri ise düşürdüklerini bunun da ciddi talep  gördüğünü dile getirdi.

TEMİNAT MEKTUBU KOLAYLIĞI

Pekcan, Türk Eximbank'ın firmaların yurt dışından iş almalarını  kolaylaştıracak ve ihracatçıların nakit akışlarını rahatlatacak iki yeni  programını devreye aldıklarını belirterek, bunlardan ilkinin "Yurtdışı Teminat  Mektubu Programı" olduğunu aktardı.

Yurt dışında proje alan ihracatçı firmaların ve müteahhitlerin teminat  mektubu sıkıntıları bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Daha önce yurt dışı projeleri için müteahhitlerimiz ve  ihracatçılarımız teminat mektuplarını ticari bankalardan alabiliyordu. Biz şimdi  Eximbank'ı da devreye sokuyoruz. Teminat mektuplarını artık Eximbank kanalıyla da  vereceğiz. Böylelikle müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren  firmalar ile yurt içinde ihracata yönelik yatırım malı üretimi yapan firmaların  mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra, firmalarımızın yeni  pazarlara açılmalarının ve yurt dışında daha fazla iş üstlenmelerinin de önünü  açacağız."

FİRMALARA YENİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Pekcan, ikinci olarak da “Sigortalı Alacağın Teminata Dayalı Kredi  Programı"nı hayata geçirdiklerinin altını çizerek, ihracata yönelik mal üreten  imalatçılar ve tüm ihracatçıların yararlanabileceği yeni kredi programıyla ilgili  şu bilgileri paylaştı:

"Yeni program ile ihracatçı firmalarımızın, sigorta kapsamındaki  alacaklarını teminat kabul edip, sevkiyat vadesinden bağımsız 1 yıla kadar  finansman desteği sağlayacağız. Böylelikle, firmaların vadeli satış imkanlarının  arttırılması ve nakit akışlarının rahatlatılmasını hedefliyoruz."

İhracat taahhüt kapama açısından da firmalara avantaj sağlandığı  bilgisini veren Pekcan, "Tek bir kredi için teminata alınacak birden fazla  sevkiyattan sadece kredi tutarı sevkiyat, ihracat taahhüdünün kapamasında  kullanılacak." dedi.

Pekcan, söz konusu iki yeni düzenlemenin ihracatçılara ve iş dünyasına  hayırlı olmasını diledi.




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