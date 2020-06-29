Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik güven endeksinin haziranda yükselişini sürdürdüğünü belirterek "Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank ekonomik güven endeksini değerlendirdi
29.06.2020 11:44
Son güncelleme : 29.06.2020 11:44
AA
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomik güven endeksindeki artışa dikkati çekti.
Endeksin haziranda yüzde 19,1'lik artışla yükselişini sürdürdüğüne işaret eden Varank, "Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
11:28114.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 127,81
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.099
En Düşük
114.432
11:286,8549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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6,8577
En Düşük
6,8453
11:287,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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7,7251
En Düşük
7,6775
11:28390,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,68
|Açılış
|: 390,00
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,75
|146.896.441
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.096.494
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.297.847
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|3.847.127
|% 9,90
|
|ANELE
|4,89
|13.985.091
|% 9,89
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,53
|51.826.759
|% -6,31
|
|AKSUE
|10,74
|8.351.145
|% -6,04
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,33
|7.902.995
|% -5,24
|
|ODAS
|2,46
|583.108.589
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|304.006.447
|% 1,59
|
|TSPOR
|7,78
|230.583.818
|% -4,66
|
|ISFIN
|4,16
|189.963.293
|% -0,24
|
|KARSN
|2,82
|181.312.135
|% 2,55
|
|ODAS
|2,46
|583.108.589
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|304.006.447
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,49
|149.570.544
|% 4,93
|
|KARSN
|2,82
|181.312.135
|% 2,55
|
|BJKAS
|2,75
|146.896.441
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4390
|8,4813
|% 0,07
|
|Frank
|7,2118
|7,2553
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,69
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.546
|6,00
|
|Tam
|2.600
|2.613
|6,20
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|3,00
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,66
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