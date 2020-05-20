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Bakan Varank: Reel sektörde iyileşme başladı

20.05.2020 13:35

Son güncelleme : 20.05.2020 14:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, reel sektörde iyileşme başladığını ve olumlu sinyaller geldiğini belirterek, "OSB`lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor" dedi.



AA

Bakan Varank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından video  konferans ile düzenlenen DEİK Talks programına katıldı. Varank, burada yaptığı  konuşmada, büyümenin öncü göstergelerini düzenli bir şekilde takip ettiklerini  belirterek, sanayi üretimini, kapasite kullanım oranlarını, imalat siparişlerini  ve sanayideki elektrik tüketimi verilerini anlık izlediklerini söyledi.

En temel önceliklerinin; "üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı  sağlamak" olduğunu dile getiren Varank, son iki haftalık dönemde, reel sektörden  normalleşmeye ilişkin olumlu sinyallerin geldiğini anlattı.

Varank, OSB'lerdeki elektrik tüketiminin mayıs başından itibaren  artmaya başladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomotiv ana fabrikalarının tümü çalışıyor. Tekstilde de  toparlanmalar var. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi, salgınla birlikte gücüne  güç kattı. Düzenli olarak sektör temsilcileri ve OSB yönetimleriyle bir araya  geliyorum. Benim edindiğim izlenim şu: Reel sektörün beklentileri iyileşmeye  başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkânlarından söz ediyor. Tabii biz  de Bakanlık olarak, bu potansiyeli hayata geçirecek adımlara odaklanıyoruz.  Şundan lütfen emin olun: Sanayimizi her türlü şoka karşı daha dayanıklı hale  getirecek ve her durumda ayakta tutacağız."

"MAYIS SONUNA KADAR TÜM OSB'LERDE KOVİD-19 TARAMA SİSTEMİNİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

Bakan Varank, normalleşme sürecinin bir diğer kritik politikasını  Organize Sanayi Bölgeleri'nde başlattıkları Kovid-19 testlerinin oluşturduğunu  belirterek, Gebze ve Ankara'da düzenli olarak testlerin yapıldığını söyledi.

Varank, "Gönül rahatlığıyla ifade edeyim, vaka oranları çok çok düşük  seviyelerde. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep’te de tarama  testlerini yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar artık tüm OSB'lerde bu  sistemi devreye almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.




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