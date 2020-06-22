Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güven endeksindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını bildirdi.
Bakan Varank tüketici güven endeksindeki artışı değerlendirdi
22.06.2020 11:51
Son güncelleme : 22.06.2020 11:55
AA
Varank, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı tüketici güven endeksine ilişkin paylaşımda bulundu.
Tüketici güvenindeki artışın, mayıstan sonra haziranda da devam ettiğine işaret eden Varank, "Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4,5 arttı. Bu artışı, daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
11:40115.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.506,13
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.290
En Düşük
114.267
11:406,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8353
11:407,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0463
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7020
En Düşük
7,6418
11:40385,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,07
|Açılış
|: 385,08
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,13
|7.041.192
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,35
|23.770.712
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|81.170.205
|% 9,71
|
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|
|RTALB
|29,24
|6.353.969
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.972.390
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.315.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|18.268.767
|% -9,85
|
|GARAN
|8,60
|1.396.351.709
|% 3,24
|
|VAKBN
|5,45
|1.153.426.216
|% 3,22
|
|HALKB
|6,50
|737.724.445
|% 6,38
|
|THYAO
|12,76
|716.336.636
|% 1,92
|
|AKBNK
|6,19
|611.188.102
|% 3,34
|
|VAKBN
|5,45
|1.153.426.216
|% 3,22
|
|GARAN
|8,60
|1.396.351.709
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,87
|222.328.573
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,46
|282.410.564
|% 2,93
|
|HALKB
|6,50
|737.724.445
|% 6,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4950
|8,5376
|% 0,80
|
|Frank
|7,1865
|7,2298
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|5,18
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.499
|2.512
|26,10
|
|Tam
|2.565
|2.576
|24,80
|
|Yarım
|1.250
|1.260
|13,10
|
|Çeyrek
|627
|631
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,05
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:52OYAYO
Yüzde 7.03 oranında artışla 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 716, 396 adet işlem
-
11:50XU100
Endeks 115, 121 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 9, 639.00 milyon TL de
-
11:50OYAYO
Yüzde 7.49 oranında artışla 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 634, 063 adet işlem
-
11:49DGKLB
Yüzde 9.71 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 929, 076 adet işlem
-
11:47ZPLIB
Yüzde 4.45 oranında artışla 13.38 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 864 adet işlem