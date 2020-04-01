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`Bankacıların primleri ölçülü olmalı`

01.04.2020 09:03

Son güncelleme : 01.04.2020 09:03
Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Birliği’ndeki bankalara, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sermayelerini korumak için çalışanlarına prim verme konusunda "ölçülü" olma ve salgının vurduğu Avrupa ekonomilerini destekleme çağrısı yaptı.



AA

Avrupa Bankacılık Otoritesi'nden (EBA) yapılan açıklamada, AB’deki bankalara, Kovid-19 salgınında kredi vermeye devam ederek ekonomileri destekleme tavsiyesinde bulunuldu.

Kovid-19 salgını sırasında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi yetkili  otoriteler tarafından bankalara sağlanan imkanların, şirketleri ve hane halkını  finanse etmek için kullanılmasını isteyen EBA, bankaların temettü ödemelerini  artırmaması veya hisse geri alımları yapmaması gerektiğini belirtti.

EBA, eğer bankalar yasal olarak temettü ödemeleri veya hisse geri  alımları yapmaları gerektiğini düşünürlerse bankacılık otoritelerine  danışmalarını istedi.

Bankalara, sermayelerini korumak için çalışanlarına prim verme  konusunda "ölçülü" olmaları çağrısı yapan EBA, "Ücretler ve özellikle ücretlerin  esnek kısmı ılımlı bir seviyede ayarlanmalıdır. Kovid-19 pandemisinin etkilerine  uyum sağlamak için, değişken ücretin (primler) büyük bölümü uzun bir süre için  ertelenebilir ve bunun büyük kısmı işletmeye ortaklık araçlarıyla ödenebilir."  değerlendirmesinde bulundu.

ECB’de 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi’ndeki bankalara, Kovid-19 salgını nedeniyle ekim 2020’ye kadar temettü dağıtmama, hisse geri alımı  yapmama ve karlarını salgının etkisine karşı ekonomiyi desteklemek için kullanma tavsiyesinde bulunmuştu.

Analistler, bankaların, temettü dağıtmayarak ve hisse geri alımı  yapmayarak 30 milyar euro tasarruf edeceklerini hesaplarken, İngiltere Merkez Bankası'nın da ECB’ye benzer bir duruş benimseyeceğini öngörüyor. Öte yandan, İtalyan bankası UniCredit, Hollandalı ABN Amro ve Alman Commerzbank gibi Euro Bölgesi’nin bazı bankaları hissedarlarına temettü ödemesi  yapmayacaklarını açıkladı.





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