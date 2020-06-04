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Bankacılık sektörünün aktifleri 5,2 trilyon lirayı aştı

04.06.2020 15:03

Son güncelleme : 04.06.2020 15:03
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 16,4 artışla 5 trilyon 226 milyar 788 milyon lira oldu.



AA

BDDK tarafından, nisan ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün  Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, nisan sonunda  Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 226 milyar 788 milyon lira  düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 735 milyar 971  milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 104  milyar 368 milyon lira, menkul değerler 841 milyar 745 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 16,4, krediler toplamı  yüzde 16,9, menkul değerler toplamı da yüzde 27,4 arttı. Bu dönemde kredilerin  takibe dönüşüm oranı yüzde 4,64 oldu. 

SEKTÖRÜN NET KARI 19 MİLYAR 652 MİLYON LİRA OLDU 

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan  mevduat 2019 sonuna göre yüzde 16,4 artışla 2 trilyon 986 milyar 592 milyon  liraya yükseldi.

2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 3,8 artışla 511 milyar 49  milyon lira olurken, nisan itibarıyla sektörün dönem net karı 19 milyar 652  milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,65 seviyesinde  gerçekleşti.




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