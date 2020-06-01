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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

01.06.2020 15:15

Son güncelleme : 01.06.2020 15:32
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 22 Mayıs ile biten haftada 6 milyar 927 milyon lira azalarak 3 trilyon 132 milyar 31 milyon liraya geriledi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Mayıs ile biten haftada 6 milyar  927 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon  138 milyar 958 milyon liradan 3 trilyon 132 milyar 31 milyon liraya indi. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 22 Mayıs  ile biten haftada 25 milyar 675 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,9  gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 973 milyar 837 milyon  lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Mayıs ile biten haftada 3  milyar 659 milyon lira artarak 538 milyar 64 milyon liraya çıktı. Söz konusu  kredilerin 211 milyar 81 milyon lirası konut, 7 milyar 99 milyon lirası taşıt ve  319 milyar 885 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 136  milyon lira artarak 531 milyar 369 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise yüzde 0,5 artışla 103 milyar 272 milyon liraya  çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 607 milyon lirası  taksitli, 58 milyar 666 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 22 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalışla 150  milyar 523 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 105 milyar 431  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 620  milyon lira artarak 670 milyar lira oldu.




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