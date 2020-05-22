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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

22.05.2020 15:51

Son güncelleme : 22.05.2020 16:03
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 21,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 99,3 milyar liraya geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve  Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası  dahil) 15 Mayıs ile biten haftada 21 milyar 753 milyon 588 bin lira azalarak 3  trilyon 121 milyar 24 milyon 5 bin liradan 3 trilyon 99 milyar 270 milyon 417 bin  liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,72 artışla 1 trilyon  476 milyar 345 milyon 555 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde  3,03 azalışla 1 trilyon 503 milyar 661 milyon 685 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 596 milyon  dolar artarak 224 milyar 990 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 727  milyon dolar olurken, bunun 118 milyar 305 milyon dolarını yurt içinde yerleşik  gerçek kişiler, 77 milyar 422 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel  kişilerin mevduatları oluşturdu.  

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde  0,51 artarak 511 milyar 906 milyon 297 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler  ise yüzde 1,45 yükselerek 499 milyar 916 milyon 303 bin lira oldu. Aynı dönemde  kredi kartları bakiyesi yüzde 0,38 azalışla 138 milyar 42 milyon 364 bin liraya  geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 911 milyon 509  bin lirası konut, 4 milyar 807 milyon 682 bin lirası taşıt ve 312 milyar 187  milyon 106 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 15 Mayıs ile  biten haftada 11 milyar 304 milyon 488 bin lira azalarak 3 trilyon 36 milyar 158  milyon 911 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,43 artış  gösterdi.




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