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Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi arttı

09.04.2020 15:48

Son güncelleme : 09.04.2020 15:57
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 51,8 milyar lira artarak 2 trilyon 901,1 milyar liraya, kredi hacmi de geçen hafta 39 milyar 953 milyon lira artarak 2 trilyon 911 milyar 212 milyon liraya yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve  Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası  dahil) 3 Nisan ile biten haftada 51 milyar 808 milyon 84 bin lira artarak 2  trilyon 849 milyar 335 milyon 453 bin liradan, 2 trilyon 901 milyar 143 milyon  537 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,81 artışla 1 trilyon  362 milyar 92 milyon 318 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,57  yükselerek 1 trilyon 431 milyar 178 milyon 395 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 3 milyar 660 milyon  dolar azalarak 223 milyar 924 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 194 milyar 148  milyon dolar olurken, bunun 118 milyar 346 milyon dolarını yurt içinde yerleşik  gerçek kişiler, 75 milyar 802 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel  kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI 

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde  0,05 artarak 487 milyar 978 milyon 975 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler  de yüzde 1,42 yükselerek 409 milyar 865 milyon 170 bin lira oldu. Aynı dönemde  kredi kartları bakiyesi yüzde 1,25 azalışla 149 milyar 341 milyon 101 bin liraya  indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 195 milyar 484 milyon 948  bin lirası konut, 4 milyar 865 milyon 581 bin lirası taşıt ve 287 milyar 628  milyon 446 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 3 Nisan ile biten  haftada 38 milyar 895 milyon 75 bin lira artarak 2 trilyon 807 milyar 290 milyon  407 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,80 artış  gösterdi. 

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 39  milyar 953 milyon lira artarak 2 trilyon 911 milyar 212 milyon liraya  yükseldi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Nisan ile biten haftada 39 milyar  953 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 871 milyar 259 milyon  liradan 2 trilyon 911 milyar 212 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 63 milyar 508 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,3 artan  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 833 milyar 837 milyon lira  oldu.  

TÜKETİCİ KREDİLERİ 510 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Nisan ile biten haftada  413 milyon lira yükselerek 510 milyar 366 milyon liraya ulaştı. Söz konusu  kredilerin 211 milyar 415 milyon lirası konut, 7 milyar 71 milyon lirası taşıt ve  291 milyar 879 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 895  milyon lira artarak 433 milyar 927 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 azalışla 112 milyar 56 milyon liraya  düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 89 milyon lirası  taksitli, 63 milyar 966 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 3 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 azalarak 151  milyar 617 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 104 milyar 348  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 719 milyon lira  artarak 654 milyar 104 milyon lira oldu.  





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