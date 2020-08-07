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Bankalarla görüş alışverişi toplantısında normalleşme sinyali

07.08.2020 10:52

Son güncelleme : 07.08.2020 10:52
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve bazı banka genel müdürleriyle bir araya gelinen toplantıda, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini ifade etti.



AA

TCMB Başkanı Murat Uysal, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Türkiye  Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile bazı bankaların  genel müdürleri dün akşam bir araya gelmişti.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda TCMB Başkanı Murat  Uysal, salgın döneminde düzenleyici kuruluşlar ile bankaların çok başarılı bir  sınav verdiğini, hızlı bir kredi genişlemesi yoluyla ekonomiye ihtiyaç duyulan  uygun maliyetli likiditenin sağlandığını, ancak gelinen noktada iç ve dış  dengelerin korunması amacıyla bir takım normalleşme adımlarının atılması  gerektiğini belirtti.

Uysal, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının  sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini, bunun  da bankaların kısa vadeli fonlama maliyetlerini yükselteceğini ifade etti.

Katılımcılar ise normalleşme döneminde Merkez Bankası’nın atacağı  likidite adımlarının kredi ve mevduat faizlerini artırıcı etkilerinin olacağını  ve Türk lirası cinsinden yatırım araçlarının cazibesinin artacağını belirterek,  böylece TL yatırımcılarının enflasyona karşı daha iyi korunacağını ve dövizden  TL’ye geçiş iştahının artacağını kaydetti.

Bankalar aktif rasyosunun ülke kaynaklarının etkin kullanımını temin  etme anlamında önemli bir mekanizma olduğunu, ancak kurlardaki artışın rasyoyu  mekanik olarak aşağı çektiğini, bu nedenle rasyoya uyum konusunda bir miktar  esneklik tanınmasını talep etti.

Kaynaklara göre, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalardan gelen  istekler doğrultusunda aktif rasyosu ile ilgili bir değerlendirme yapıldığını,  kısa süre içinde bu yönde bir revizyonun gündeme gelebileceğini söyledi.

Bazı katılımcılar da kur ve faizde bir miktar düzeltmeden sonra çok  yakında bir denge sağlanacağını, salgın nedeniyle turizm gelirleri olmadığı halde  cari dengede bir baskı olmadığını, ihracat tarafının oldukça hareketli olduğunu,  üretimin de güçlü bir şekilde toparlandığını ifade etti.

TCMB Başkanı Murat Uysal ise dalgalı kur rejiminde herhangi bir kur  seviyesini hedeflemediklerini, ancak kurlarda aşırı oynaklık oluşması halinde  tedbir alacaklarını aktardı.




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