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Başvuru sayısı açıklandı! 3 milyon...

20.04.2020 11:07

Son güncelleme : 20.04.2020 11:07
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği`ne başvurduğunu açıkladı.



AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs tedbirleri  kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı yapılması için uygunluk  tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini kaydeden  Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel kısıt bulunmadığını, her sektörden  firmanın başvurabileceğini belirttti.

EN ÇOK BAŞVURU İMALAT SEKTÖRÜNDEN VE 3'TEN AZ ÇALIŞANI OLAN FİRMALARDAN

Selçuk, bugün itibarıyla 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420  çalışanı için ödeneğe başvurduğunu duyurdu.

Selçuk'un açıklamasına göre, ödeneğe en çok başvuru yüzde 40 ile  imalat sektöründen yapıldı. Bu sektörü yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret,  yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim  sektörü takip etti, diğer sektörlerden başvurular da yüzde 27 oranında oldu.

Çalışan sayısına göre ise en çok başvuru yüzde 51,3 ile 3'ten az  çalışanı olan firmalardan yapılırken ikinci sırada yüzde 28,3 ile 4-9 çalışanı,  üçüncü sırada yüzde 10,8 ile 10-19 çalışanı, dördüncü sırada yüzde 6,4 ile 20-49  çalışanı, beşinci sırada yüzde 1,7 ile 50-99 çalışanı, son sırada ise yüzde 1,5  ile 100'den fazla çalışanı bulunan firmalar yer aldı.

Selçuk, verilere ilişkin, "Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90'ından fazlasını  oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.





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