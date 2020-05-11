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Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi

11.05.2020 16:24

Son güncelleme : 11.05.2020 16:37
Aralarında mücevherler, bazı elektronik ev eşyaları, zirai aletler ve makinelerin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül`e kadar yüzde 30`a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.



AA

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda yerli sanayinin, artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla bazı ürünlere ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Buna göre, altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve  derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak  ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları,  golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletleri,  metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik  yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller,  kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk  levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve  spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar,  çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar ile bazı muhtelif ürünlere 30 Eylül'e  kadar geçici olarak yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına  karar verildi.

Söz konusu ürünler için 1 Ekim'den itibaren ise yüzde 25'e kadar  değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanması hükme bağlandı.




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