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BDDK, Aktif Rasyosu hesaplamasında değişikliğe gitti

30.05.2020 10:05

Son güncelleme : 30.05.2020 10:05
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunun (AR) hesaplanmasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.



AA

BBDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Mayıs'tan itibaren  bankalarca hesaplanması ve her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık  ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100’ün, katılım bankaları için yüzde  80’in altına düşmemesine karar verilmiş olan AR'nin hesaplanmasına ilişkin  değişikliğe gidildiği bildirildi.

Buna göre, 31 Mart itibarıyla bankaların mevduat hariç Türk Lirası  (TL) mevduat ve yabancı para (YP) mevduatlarının toplamı 25 milyar liranın  altında kalan bankalara 31 Aralık tarihine kadar süre tanındığı kaydedildi.

Açıklamada, AR'nin yeni düzenlemeyle birlikte pay kısmında yer alan  "Krediler" kalemindeki, KOBİ kredilerinin, proje finansmanı kredilerinin ve  ihracat kredilerinin hesaplamada 1,1 katsayısıyla ağırlıklandırılmasına, 3 aydan  kısa vadeli kredilerin ise hesaplamada "Krediler" kalemine dahil edilmemesine  karar verildiği ifade edildi.

Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri  ile yaptıkları TL cinsi repoların ve ihraç ettikleri 6 aydan kısa vadeli TL  finansman bonolarını hesaplamada AR’nin payda kısmında yer verilen "TL Mevduat"  kalemi altında değerlendirileceği belirtilen açıklamada, bankaların (kendi  aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları YP cinsi  repoların ise hesaplamada AR’nin payda kısmında yer verilen "YP Mevduat" kalemi  altında dikkate alınacağı bildirildi.

Açıklamada AR'nin payda kısmının hesaplamasında "YP Mevduat" kalemi  toplamının, YP kredilere kadar olan kısmına 1 katsayısı, YP kredileri aşan  kısmına ise 1,75 katsayısı uygulanarak, AR formülünün revize edildiği kaydedildi.

Analistler, Kovid-19 salgını döneminde bankacılık sektörünün reel  ekonomiyi kredilendirme faaliyetlerini etkin şekilde yerine getirmesini sağlamak  amacıyla mayısta AR uygulamasına başlandığını, uygulamanın ilk ayında birkaç  istisna dışında bankaların yapılan düzenlemeye başarıyla uyum sağladığını  kaydetti.

Sözü edilen düzenlemenin arbitraj faaliyetlerine yönelik gerekli  tedbirleri almak amacıyla uygulamaya konulduğunu ifade eden analistler, böylece  normalleşme sürecinde bankaların tahvil alımına ilave olarak KOBİ’leri,  ihracatçıları ve yatırım projelerini fonlamasının teşvik edildiğini, bankaları  bilançolarındaki aktif-pasif kur dengesizliğini azaltmaya yönlendirdiğini  belirtti.




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