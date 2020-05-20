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BDDK iki kuruluşu TL işlemler sınırlamasından muaf tuttu

20.05.2020 10:00

Son güncelleme : 20.05.2020 10:23
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking`i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.



AA

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurulu'nun 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan  kalkıncaya kadar uygulanmak üzere bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi  kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt  dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere yurt dışında yerleşik finansal  kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin  toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5’i  ile sınırlandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira  sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL  cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini  teminen, 20 Mayıs 2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul kararı ile sermaye piyasası  mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK) arasından BDDK  tarafından belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf  tutulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu karara istinaden BDDK tarafından Euroclear Bank ve Clearstream  Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun  görülmüştür. Diğer taraftan Kurulun 9031 sayılı kararı ile aynı zamanda,  bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren şubeleri  ile gerçekleştirecekleri kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu  şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri kapsamında KKTC Merkez Bankası  bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere,  KKTC Merkez Bankası (KKTCMB) ve KKTC Kalkınma Bankası AŞ ile gerçekleştirecekleri  Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına  karar verilmiştir."




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