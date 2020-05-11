Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Londra merkezli üç yabancı bankanın, TL yükümlülüğünü yerine getirmesi üzerine Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasağı kaldırdı.
BDDK üç yabancı bankaya işlem yasağını kaldırdı
11.05.2020 10:44
Son güncelleme : 11.05.2020 10:51
AA
AA muhabirinin BDDK'dan edindiği bilgiye göre geçen hafta elinde TL olmadığı halde, açığa TL
satıp döviz alan ve günü geldiğinde TL yükümlülüğünü yerine getirmeyen Londra merkezli üç yabancı bankaya Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasak getirmişti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugünkü kararıyla, üç yabacı bankanın yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerinde işlem yasağını kaldırdı. Bu üç bankanın taraf
olduğu işlemlerin kur manipülasyonu teşkil edip
etmediğiyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam edecek ve sonuçlandırılacak.
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|HALKS
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|
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|
|PETKM
|3,73
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|% 1,91
|
|AFYON
|2,90
|85.419.744
|% 1,75
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,7619
|8,8059
|% -0,02
|
|Frank
|7,2642
|7,3079
|% -0,04
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|Riyal
|1,8804
|1,8898
|% 0,03
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.707
|1.708
|5,11
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.544
|-24,80
|
|Tam
|2.563
|2.610
|-25,40
|
|Yarım
|1.251
|1.276
|-12,40
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,20
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|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|0,09
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|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,02
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|B. Petrol
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|30,46
|-0,51
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