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BDDK üç yabancı bankaya işlem yasağını kaldırdı

11.05.2020 10:44

Son güncelleme : 11.05.2020 10:51
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Londra merkezli üç yabancı bankanın, TL yükümlülüğünü yerine getirmesi üzerine Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasağı kaldırdı.



AA

AA muhabirinin BDDK'dan edindiği bilgiye göre geçen hafta elinde TL  olmadığı halde, açığa TL satıp döviz alan ve günü geldiğinde TL yükümlülüğünü  yerine getirmeyen Londra merkezli üç yabancı bankaya Türk bankaları ile bir  bacağı TL olan döviz işlemler için yasak getirmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugünkü kararıyla, üç yabacı  bankanın yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerinde işlem yasağını kaldırdı. Bu  üç bankanın taraf olduğu işlemlerin kur manipülasyonu teşkil edip etmediğiyle  ilgili inceleme ve soruşturmalar devam edecek ve sonuçlandırılacak.




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