GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BDDK`dan 3 bankaya işlem yasağı

07.05.2020 15:21

Son güncelleme : 07.05.2020 15:40
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk bankalarına döviz işlemleri kaynaklı TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG`ye işlem yasağı getirildiğini bildirdi.



AA

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun tasarruf sahiplerinin  haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye  sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve  uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak  üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkili olduğu  belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 7 Mayıs 2020  tarihli ve 5411 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 93'üncü maddesi  uyarınca, kurumumuz tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar, yurt dışında  kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'nin ülkemiz bankalarına karşı olan  Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden,  tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir  şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve  kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil  Türk lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı  bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir  bacağı Türk lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki  vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine, söz konusu yurt dışı bankalar ile  herhangi bir işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara  bilgi vermesine ve konunun kuruluş birlikleri vasıtasıyla bankalara duyurulmasına  karar verilmiştir."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:2499.137
Değişim :  0,57% |  565,25
Açılış :  98.580  
Önceki Kapanış :  98.571  
En Yüksek
99.273 En Düşük
97.800
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 14,52 13.958.306 % 10,00  
IZTAR 5,72 2.304.325 % 10,00  
RODRG 2,42 497.145 % 10,00  
SALIX 6,82 79.924 % 10,00  
UZERB 3,85 413.428 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7199 8,7636 % -1,57  
Frank 7,2264 7,2699 % -1,77  
Riyal 1,8816 1,8910 % -1,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.696 9,84  
Altın Gr. 393 393 2,71  
Cumhuriyet 2.516 2.569 20,40  
Tam 2.590 2.636 20,80  
Yarım 1.264 1.289 10,20  
Çeyrek 630 645 5,10  
Gümüş.Ons 15,04 15,06 0,21  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,04  
B. Petrol 31,69 31,69 1,97  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru