Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.
BDDK`dan altın alımı için yeni karar
21.05.2020 15:25
Son güncelleme : 21.05.2020 15:31
AA
BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın
alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.
15:14102.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 465,91
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:146,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:147,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4869
En Düşük
7,4292
15:14379,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,94
|Açılış
|: 379,72
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|68,35
|23.283.883
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.634.667
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.528.635
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,95
|306.022.028
|% -12,11
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.048.954
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.206.124
|% -9,98
|
|THYAO
|11,09
|745.397.049
|% 1,93
|
|GARAN
|7,64
|736.588.511
|% -0,91
|
|ASELS
|29,60
|717.583.381
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,30
|531.822.375
|% -0,30
|
|KRDMD
|2,48
|320.238.270
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,37
|249.864.690
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,30
|531.822.375
|% -0,30
|
|KRDMD
|2,48
|320.238.270
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,19
|152.701.426
|% 0,00
|
|AVOD
|3,20
|318.190.413
|% 7,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2880
|8,3296
|% 0,02
|
|Frank
|7,0082
|7,0504
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8052
|1,8142
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-9,07
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.489
|-13,80
|
|Tam
|2.529
|2.554
|-14,10
|
|Yarım
|1.234
|1.248
|-6,90
|
|Çeyrek
|617
|624
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,28
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,47
|36,47
|0,72
|