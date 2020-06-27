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BDDK`dan banka dışı 16 kuruluşa para cezası

27.06.2020 11:00

Son güncelleme : 27.06.2020 11:01
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL para cezası uygulanması karar verdi.



AA

BDDK tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele  sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin  incelendiği belirtildi.

Banka dışı mali kuruluşlar hakkındaki şikayetlere ilişkin inceleme  süreçlerinin kesintisiz devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu banka dışı mali kuruluşlar hakkında  kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde  düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak, kurumumuzca söz konusu  kuruluşlara iletilen talimatlar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman  Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Varlık Yönetim  Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’e aykırı işlem  tesis ettikleri gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26  Haziran 2020 tarihli ve 9081 sayılı kararı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama,  Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 44'üncü maddesi ile 5411  sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesi uyarınca banka dışı 16 mali kuruluşa  toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."




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