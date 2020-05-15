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BDDK`dan bankalara idari para cezası

15.05.2020 14:30

Son güncelleme : 15.05.2020 14:33
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.



AA

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma  iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim  elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan  tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem  tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14 Mayıs  2020 tarihli ve 9021 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci  maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para  cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme  süreçleri kesintisiz devam etmektedir."





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