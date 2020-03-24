GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BDDK`dan bankaları rahatlatıcı karar

24.03.2020 10:34

Son güncelleme : 24.03.2020 10:35
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine banka bilançolarında sermaye yeterliliği rasyosu ve net döviz pozisyonu hesaplamasında kolaylık sağladı.



AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye de dahil olmak  üzere birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgını neticesinde dünya genelinde yaşanan  ve yaşanması muhtemel makroekonomik koşullar nedeniyle bazı tedbirler aldı.

BDDK, salgın nedeniyle finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine  banka bilançolarında sermaye yeterliliği rasyosu (SYR) ve net döviz pozisyonu  hesaplama kolaylığı sağlarken, tedbirlerin bankalarca 31 Aralık 2020'ye kadar  uygulanmasını uygun gördü.

Buna göre Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve  Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar  hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi  maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların  Türkiye Muhasebe Standartları  (TMS) uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili  özel karşılık tutarları hesaplanırken 31 Aralık 2019 tarihli finansal  tablolarının hazırlanmasında esas alınan döviz alış kuru (5,9400)  kullanılabilecek.

Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 20 Mart 2020 tarihi  itibarıyla "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul  Değerler" portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması  durumunda, bu farklar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca  hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında  dikkate alınmayabilecek. Ancak, 20 Mart 2020 tarihinden sonra edinilen "Gerçeğe  Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" için  yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 20 Mart 2020 tarihi  itibarıyla portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide  Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı  para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilir. Ancak, 20 Mart  2020 tarihinden sonra edinilen portföyler için bu yönetmeliğin mevcut  hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. Özkaynak tutarı olarak ise ikinci  paragrafta belirtilen şekilde hesaplanan özkaynak tutarı kullanılabilecek.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:1887.263
Değişim :  3,58% |  3.016,87
Açılış :  87.571  
Önceki Kapanış :  84.246  
En Yüksek
87.792 En Düşük
87.050
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECZYT 9,46 6.500.906 % 10,00  
ALCTL 13,53 4.779.795 % 10,00  
GLRYH 2,20 2.944.298 % 10,00  
PENGD 2,31 1.008.137 % 10,00  
SUMAS 8,47 8 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5514 7,5893 % -0,00  
Frank 6,6358 6,6758 % -0,01  
Riyal 1,7265 1,7351 % -0,91  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.574 19,03  
Altın Gr. 327 329 1,10  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,60 13,64 0,34  
Gümüş Gr. 2,85 2,85 0,06  
B. Petrol 28,05 28,05 1,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru