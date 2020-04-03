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BDDK`dan dolandırıcılara karşı uyarı

03.04.2020 12:09

Son güncelleme : 03.04.2020 12:09
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son günlerde kurumun adının kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde ihbar ve şikayetler alındığını, dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulduğunu bildirdi.



AA

BDDK'dan yapılan açıklamada, son günlerde BDDK'nın adının kullanılarak gerek sosyal medya hesaplarıyla, gerekse cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla, kurum tarafından alınmış bir karar kapsamında ödeme yapılacağı veya maddi bir menfaat sağlanacağı yönünde gerçek olmayan vaatlerle, vatandaşların kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde ihbar ve şikayetler alındığı belirtildi.

Bu bağlamda, BDDK tarafından alınan herhangi bir karar  kapsamında vatandaşlardan kart bilgisi başta olmak üzere herhangi bir kişisel  verinin talep edilmesinin söz konusu olmadığı, sosyal medyada veya cep  telefonlarına gelen kısa mesajlarda yer alan bu tür ifadelerin dikkate alınmaması  ve yalnızca kurumun resmi internet sitesi olan https://www.bddk.org.tr adresinden  yapılan duyurulara itibar edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Ayrıca, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen,  vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşması halinde, kurumumuz resmi  internet sitesinde yer alan 'iletişim' sekmesi altındaki 'E-Şikayet' bölümünden  (https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/) ekran görüntüsü ve varsa diğer belgeler  ile birlikte kurumumuza ihbarda bulunması önem arz etmektedir. Diğer taraftan,  yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu  tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar kurumumuzca ilgili  Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli  yasal yollara başvurulacağı tabiidir."

 




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