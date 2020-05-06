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BDDK`dan kaynak verimliliğini destekleyici adım

06.05.2020 08:50

Son güncelleme : 06.05.2020 08:50
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), reel sektör ve vatandaşların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında TL kaynakların yurt içinde daha verimli değerlendirilmesine yönelik düzenleme yaptı.



AA

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik aktivitenin küresel yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yavaşladığı, reel kesimin üretim ve  istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL kaynakların verimli bir şekilde ve  ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının giderilmesinde  kullanılmasının önem kazandığı vurgulandı.

Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 5 Mayıs 2020  tarihli ve 9010 sayılı kararı ile Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan  olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere düzenleme yapıldığı  ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve  finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de  dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL  plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son  hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasına karar  verilmiştir. Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına, mevcut  aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi  gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verilmiştir."




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