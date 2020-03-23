Belçika`da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından ekonomik olarak etkilenenlerin konut kredisi ödemeleri eylül ayına kadar ertelendi.
Belçika`da konut kredisi ödemeleri ertelendi
23.03.2020 10:01
Son güncelleme : 23.03.2020 10:01
AA
Belçika Maliye Bakanı Alexander De Croo, corona virüs krizi nedeniyle alınan yeni ekonomik tedbirleri açıkladı.
Koronavirüs krizinin ekonomik sonuçları ile mücadele konusunda finans sektörü ile federal hükümet arasında anlaşma sağlandığına işaret eden Croo, corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında mali zorluklar yaşayanların konut kredisi ödemelerinin eylül ayına kadar ertelendiğini bildirdi.
Krizden etkilenen, farklı krediler kullanmış şirket ve serbest meslek sahiplerinin de çeşitli ödemelerini erteleyebileceklerini belirten Croo, kredi borcu olanların banka şubelerine giderek ödemelerini erteleyebileceklerini kaydetti.
Croo, ekonomi toparlanana kadar işletmelere yeni kredi sağlanması amacıyla finans sektörüne yönelik 50 milyar euroluk bir kredi garanti fonu kurulacağını da sözlerine ekledi.
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