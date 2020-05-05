Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geldi.
Benzin fiyatında 5 kuruş artış
05.05.2020 16:32
Son güncelleme : 05.05.2020 16:40
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,45 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,26 liradan 5,31 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,48 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:2498.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 136,19
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
16:247,0730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
16:247,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
16:24386,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,16
|Açılış
|: 386,56
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|36.554.613
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.082.867
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.702.468
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,02
|108.366.530
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|485.539.708
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|TSPOR
|5,93
|548.934.920
|% 1,72
|
|GARAN
|8,19
|542.406.386
|% 0,24
|
|KRDMD
|2,28
|530.815.371
|% 5,56
|
|PETUN
|22,34
|485.539.708
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,69
|423.087.919
|% -3,24
|
|KRDMD
|2,28
|530.815.371
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,69
|423.087.919
|% -3,24
|
|AFYON
|2,80
|397.413.578
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,90
|233.255.405
|% 3,26
|
|TSPOR
|5,93
|548.934.920
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7980
|8,8421
|% 0,69
|
|Frank
|7,2722
|7,3160
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8804
|1,8898
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-1,98
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.529
|3,80
|
|Tam
|2.553
|2.591
|3,90
|
|Yarım
|1.238
|1.266
|1,90
|
|Çeyrek
|621
|633
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,40
|0,04
|
|B. Petrol
|29,82
|29,82
|2,62
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:37KRDMD
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 532, 737 adet işlem
-
16:36SONME
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.24 lira fiyatla işlem gören hissede 593, 202 adet işlem
-
16:35NETAS
Yüzde 5.20 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 599, 692 adet işlem
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 3 artarak (% 0.00 ) 92, 722
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, EGCEY, EMKEL, IZTAR, YONGA, TACTR, ALYAG, CASA, EKIZ, EGCYH