Benzin satışları mayısta azaldı















PETDER'in yayınladığı aylık bültene göre benzin satışları 165 bin 436 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları %23,14 düşüşle 1,96 milyon m3 oldu.Bilgi Notları:- Fuel oil satışları %55,07 düşüşle 11 bin 141 tona geldi.- Otogaz LPG satışları %32,28 düşüşle 173 bin 473 ton oldu.- Gazyağı satışları %8,12 artışla 293 M3 oldu.- 5 ayda benzin satışları %14,31 düşüşle 1,03 milyon ton, motorin satışları %8,34 düşüşle 10,27 milyon m3 ve otogaz LPG satışları %13,81 düşüşle 1,05 milyon ton oldu.