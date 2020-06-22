Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Mayıs ayında benzin satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,50 oranında düştüğünü açıkladı.
Benzin satışları mayısta azaldı
22.06.2020 09:32
Son güncelleme : 22.06.2020 09:38
PETDER'in yayınladığı aylık bültene göre benzin satışları 165 bin 436 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları %23,14 düşüşle 1,96 milyon m3 oldu.
Bilgi Notları:
- Fuel oil satışları %55,07 düşüşle 11 bin 141 tona geldi.
- Otogaz LPG satışları %32,28 düşüşle 173 bin 473 ton oldu.
- Gazyağı satışları %8,12 artışla 293 M3 oldu.
- 5 ayda benzin satışları %14,31 düşüşle 1,03 milyon ton, motorin satışları %8,34 düşüşle 10,27 milyon m3 ve otogaz LPG satışları %13,81 düşüşle 1,05 milyon ton oldu.
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 113.612
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0
En Düşük
0
18:056,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
|: 6,8810
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6,8546
En Düşük
6,8353
18:057,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
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7,6820
En Düşük
7,6418
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 385,50
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|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,05
|25.096.311
|% 4,21
|
|IHYAY
|1,21
|161.775.818
|% 0,00
|
|MARTI
|1,16
|17.539.460
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,98
|14.308.522
|% 0,00
|
|FORMT
|3,36
|4.611.866
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,21
|161.775.818
|% 0,00
|
|MARTI
|1,16
|17.539.460
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,98
|14.308.522
|% 0,00
|
|FORMT
|3,36
|4.611.866
|% 0,00
|
|OYAKC
|6,19
|75.436.279
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% 0,00
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 0,00
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4437
|8,4861
|% 0,19
|
|Frank
|7,1659
|7,2091
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|7,13
|
|Altın Gr.
|385
|386
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.519
|32,60
|
|Tam
|2.569
|2.583
|31,40
|
|Yarım
|1.252
|1.263
|16,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,10
|
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