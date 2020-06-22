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Benzin satışları mayısta azaldı

22.06.2020 09:32

Son güncelleme : 22.06.2020 09:38
Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Mayıs ayında benzin satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,50 oranında düştüğünü açıkladı.



PETDER'in yayınladığı aylık bültene göre benzin satışları 165 bin 436 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları %23,14 düşüşle 1,96 milyon m3 oldu.

Bilgi Notları:

- Fuel oil satışları %55,07 düşüşle 11 bin 141 tona geldi.

- Otogaz LPG satışları %32,28 düşüşle 173 bin 473 ton oldu.

- Gazyağı satışları %8,12 artışla 293 M3 oldu.

- 5 ayda benzin satışları %14,31 düşüşle 1,03 milyon ton, motorin satışları %8,34 düşüşle 10,27 milyon m3 ve otogaz LPG satışları %13,81 düşüşle 1,05 milyon ton oldu.




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