Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.
Benzin ve motorin fiyatlarında artış
04.05.2020 16:53
Son güncelleme : 04.05.2020 16:58
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira
olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükselecek.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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En Yüksek
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|: 100.254
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|Önceki Kapanış
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387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,83
|609.342.348
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.439.503
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.215.245
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.194.798
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|28.596.892
|% 9,99
|
|DEVA
|14,58
|2.732.963
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|641.708
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.742.835
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|291.632
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,77
|826.040.085
|% 7,36
|
|TSPOR
|5,83
|609.342.348
|% 10,00
|
|GARAN
|8,08
|479.850.554
|% -3,12
|
|ASELS
|26,28
|321.881.864
|% -3,17
|
|AVOD
|2,75
|294.112.245
|% 4,56
|
|GSRAY
|2,77
|826.040.085
|% 7,36
|
|BJKAS
|2,25
|238.974.360
|% 5,14
|
|TSPOR
|5,83
|609.342.348
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|294.112.245
|% 4,56
|
|ODAS
|1,76
|183.021.795
|% -1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7303
|8,7741
|% 0,00
|
|Frank
|7,2753
|7,3192
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8699
|1,8793
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,09
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,83
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.529
|15,20
|
|Tam
|2.552
|2.591
|15,60
|
|Yarım
|1.238
|1.266
|7,60
|
|Çeyrek
|621
|633
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-0,24
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