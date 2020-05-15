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Benzin ve motorin fiyatlarında artış

15.05.2020 16:32

Son güncelleme : 15.05.2020 16:42
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam geldi.



AA

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren  Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,54 liradan satılan  benzinin litre fiyatı 5,63 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,40 liradan  5,49 liraya, İzmir'de 5,58 liradan 5,67 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,35  lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,16 liradan 5,27 liraya, İzmir'de  5,27 liradan 5,38 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar,  rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler  gösterebiliyor.




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