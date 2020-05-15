Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorin fiyatlarında artış
15.05.2020 16:32
Son güncelleme : 15.05.2020 16:42
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,63 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,40 liradan 5,49 liraya, İzmir'de 5,58 liradan 5,67 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,16 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,38 liraya çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:2799.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 747,77
|Açılış
|: 99.678
|
|Önceki Kapanış
|: 99.193
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100.813
En Düşük
99.678
16:276,9192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9311
En Düşük
6,8987
16:277,5091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5102
En Düşük
7,4574
16:27387,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,66
|Açılış
|: 387,70
|
|Önceki Kapanış
|: 385,04
|
388,32
En Düşük
383,99
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|9.267.685
|% 10,00
|
|PETUN
|19,47
|30.001.107
|% 10,00
|
|KENT
|371,80
|16.770.247
|% 10,00
|
|CMBTN
|78,65
|11.417.864
|% 10,00
|
|NUHCM
|12,32
|2.340.936
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,44
|2.235.181
|% -10,00
|
|ETILR
|3,15
|401.401
|% -10,00
|
|AYES
|2,97
|85.567
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|956.579
|% -10,00
|
|RTALB
|38,76
|4.143.483
|% -9,99
|
|ASELS
|29,06
|588.138.166
|% -0,55
|
|BIMAS
|56,90
|484.900.122
|% 4,98
|
|ALKIM
|14,20
|410.146.859
|% -9,96
|
|SASA
|10,14
|390.584.430
|% 9,98
|
|KOZAA
|12,85
|349.636.139
|% 4,22
|
|KARSN
|1,75
|259.734.784
|% 4,17
|
|KRDMD
|2,51
|208.664.912
|% 0,40
|
|IHLGM
|1,16
|85.027.187
|% 1,75
|
|YKBNK
|2,16
|150.614.861
|% 0,47
|
|YYAPI
|0,63
|41.323.075
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3989
|8,4410
|% -0,46
|
|Frank
|7,1026
|7,1454
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8359
|1,8451
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|12,50
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.538
|18,70
|
|Tam
|2.572
|2.604
|19,20
|
|Yarım
|1.255
|1.273
|9,40
|
|Çeyrek
|627
|637
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|16,50
|16,54
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|3,67
|3,68
|0,15
|
|B. Petrol
|31,83
|31,83
|0,70
|